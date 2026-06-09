株式会社ジェーシービーは、JCBのカード会員を東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®の完全貸切へ招待する人気キャンペーン「JCB マジカル クリスマス」に関する公開中のショートドラマのメイキングを６月９日（火）に公開した。これまで全４本のショートドラマを通し、支払いを「未来の体験への投資」に変える「JCB マジカル クリスマス」の魅力を発信。「JCB CARD」公式 YouTube チャンネル上での総再生回数は65