株式会社シュゼット・ホールディングスが展開する洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」は、瀬戸内海に浮かぶ柑橘の島から届いた瑞々しく、香り高い不知火とネーブルを使用した２種の夏季限定ゼリー「＜尾道・生口島＞果樹園散歩」を６月10日（水）より販売する。本商品は、香りが最も豊かな状態で収穫後すぐに冷蔵保存し、あえて時間をおくことで酸味をやわらげ甘みを引き出した、最もおいしい状態「一番“美味しい日搾り”