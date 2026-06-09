アンリ・シャルパンティエ、夏季限定の一番美味しい日搾りゼリー発売
株式会社シュゼット・ホールディングスが展開する洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」は、瀬戸内海に浮かぶ柑橘の島から届いた瑞々しく、香り高い不知火とネーブルを使用した２種の夏季限定ゼリー「＜尾道・生口島＞果樹園散歩」を６月10日（水）より販売する。
本商品は、香りが最も豊かな状態で収穫後すぐに冷蔵保存し、あえて時間をおくことで酸味をやわらげ甘みを引き出した、最もおいしい状態「一番“美味しい日搾り”」の果汁100％ゼリー。また、甘夏の持つ香りやみずみずしさをそのまま引き出すため、非加熱・無殺菌の皮ごと搾汁製法を採用し、果肉の成分をできる限り損なわない専用設備によって果実に余計な負荷をかけることなく短時間で搾汁することで柑橘本来のうまみや香りを封入。産地とアンリ・シャルパンティエとの30年以上にわたる繋がりにより生み出された果実本来の風味が生きた旬の果汁をゼリーに閉じ込めている。
ジューシーで濃厚な甘みが特徴の瀬戸内の不知火は、涼やかなティータイムを演出する、瑞々しく風味豊かな旬の味わいに。一方で香り高く爽やかな瀬戸内のネーブルは、口の中でパッとひろがる心地よい酸味と甘さが夏のひとときに優しく染みわたりる。
そして、デザインパッケージも夏らしい涼やかな仕様となっており、初夏のティータイムはもちろん、ちょっとしたお集まりのお手土産としても最適。
なお、本商品は「不知火・ネーブル各１点ずつの計２個入」と「各２点ずつの計４個入」のセットでの展開となり、価格は２個入りが972円。４個入りが1836円。６月10日（水）〜９月30日（水）まで一部店舗を除く全国のアンリ・シャルパンティエ店頭、シュゼット公式オンラインショップで販売される（なくなり次第終了）。
本商品は、香りが最も豊かな状態で収穫後すぐに冷蔵保存し、あえて時間をおくことで酸味をやわらげ甘みを引き出した、最もおいしい状態「一番“美味しい日搾り”」の果汁100％ゼリー。また、甘夏の持つ香りやみずみずしさをそのまま引き出すため、非加熱・無殺菌の皮ごと搾汁製法を採用し、果肉の成分をできる限り損なわない専用設備によって果実に余計な負荷をかけることなく短時間で搾汁することで柑橘本来のうまみや香りを封入。産地とアンリ・シャルパンティエとの30年以上にわたる繋がりにより生み出された果実本来の風味が生きた旬の果汁をゼリーに閉じ込めている。
ジューシーで濃厚な甘みが特徴の瀬戸内の不知火は、涼やかなティータイムを演出する、瑞々しく風味豊かな旬の味わいに。一方で香り高く爽やかな瀬戸内のネーブルは、口の中でパッとひろがる心地よい酸味と甘さが夏のひとときに優しく染みわたりる。
そして、デザインパッケージも夏らしい涼やかな仕様となっており、初夏のティータイムはもちろん、ちょっとしたお集まりのお手土産としても最適。
なお、本商品は「不知火・ネーブル各１点ずつの計２個入」と「各２点ずつの計４個入」のセットでの展開となり、価格は２個入りが972円。４個入りが1836円。６月10日（水）〜９月30日（水）まで一部店舗を除く全国のアンリ・シャルパンティエ店頭、シュゼット公式オンラインショップで販売される（なくなり次第終了）。