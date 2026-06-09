新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月８日（月）より、TVアニメ『君に届け』シリーズの３週連続無料一挙放送を実施している。 『君に届け』は、「別冊マーガレット」（集英社）にて連載された椎名軽穂による大人気少女漫画を原作とした青春ラブストーリー。陰気な見た目から周囲に怖がられてしまう少女・黒沼爽子と誰にでも分け隔てなく接する人気者・風早翔太の出会いをきっかけに、少しずつ変わっていく人間関係や