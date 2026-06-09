名作青春ラブストーリー『君に届け』、ABEMAで無料一挙放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、６月８日（月）より、TVアニメ『君に届け』シリーズの３週連続無料一挙放送を実施している。
『君に届け』は、「別冊マーガレット」（集英社）にて連載された椎名軽穂による大人気少女漫画を原作とした青春ラブストーリー。陰気な見た目から周囲に怖がられてしまう少女・黒沼爽子と誰にでも分け隔てなく接する人気者・風早翔太の出会いをきっかけに、少しずつ変わっていく人間関係や不器用な恋模様が展開され、友情や恋愛、青春のきらめきを丁寧に描いた物語が多くの視聴者の共感を呼んだ。アニメ化や実写映画化、ドラマ化もされるなど長年にわたり愛され続けている人気シリーズ。
このたび実施が決定した無料一挙放送企画では、TVアニメ『君に届け』１ST SEASONから２ND SEASONまで全38話を順次無料一挙放送。６月８日（月）・９日（火）に１ST SEASON第１話〜第12話、６月15日（月）・16日（火）に第13話〜第25話、３週目の６月22日（月）・23日（火）に２ND SEASON（全13話）を順次無料一挙放送する。なお、放送後１週間は全話無料で楽しめる。
(C)椎名軽穂／集英社・「君に届け」製作委員会
『君に届け』は、「別冊マーガレット」（集英社）にて連載された椎名軽穂による大人気少女漫画を原作とした青春ラブストーリー。陰気な見た目から周囲に怖がられてしまう少女・黒沼爽子と誰にでも分け隔てなく接する人気者・風早翔太の出会いをきっかけに、少しずつ変わっていく人間関係や不器用な恋模様が展開され、友情や恋愛、青春のきらめきを丁寧に描いた物語が多くの視聴者の共感を呼んだ。アニメ化や実写映画化、ドラマ化もされるなど長年にわたり愛され続けている人気シリーズ。
(C)椎名軽穂／集英社・「君に届け」製作委員会