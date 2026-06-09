ウィリアム皇太子が、イギリスのパブ文化を守るように呼びかけている。3日にロンドン南部のパブ「プリンス・オブ・ペッカム」を訪れた皇太子は、パブが「地元の人たちが集まる場所」として必要な場所だと強調した。 【写真】仲睦まじいウィリアム皇太子一家 皇太子は同店の常連客達に「「私はパブが大好きです。このコミュニティが大好きですから、支援するために出来るだけのことをしたいです」「私たちはパブを守る必要が