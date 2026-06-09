株式会社ニチレイフーズは、お笑いコンビのメイプル超合金を起用したCM「ニチレポ®」シリーズ最新作を６月９日（火）よりニチレイフーズ公式 YouTube チャンネルで公開。また TVCM として６月11日（木）より全国で放映する。 「ニチレポ®」シリーズは、家庭用冷凍食品のイメージが強いニチレイフーズが実は業務用商品も多数展開しており、飲食店に対しても高いクオリティの冷凍食品を提供するためにこだわり抜いているこ