お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。6月8日の放送は、ちくま新書から発売中の『単身高齢者のリアル 老後ひとりの住宅問題』を著した、ひとり親世帯、DV被害者、セクシャルマイノリティの住生活問題に詳しい追手門学院大学教授の葛西リサ氏をゲストに迎え、月曜パートナーの阿佐