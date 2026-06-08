蔵王のシンボルである樹氷の復活を目指す官民合同のワーキングチームが5日、今年度の初会合を開きました。これまでに植えた幼い木・稚樹の現状を視察し、その多くが定着していることを確認しました。蔵王の山形県側では、樹氷を形作る「アオモリトドマツ」が、害虫の食害などによって枯れる被害が拡大しています。官民合同で組織する「樹氷復活県民会議」は3年前に発足し、虫の食害によってアオモリトドマツが枯れた場