子どもたちが、最上川沿いを歩きながら流域の自然や文化を学ぶ、「最上川200キロを歩く」です。4週目は村山市の小学生が川の逆流を防ぐ水門の仕組みを学びました。児童「元気に歩くぞー！おー！」4週目に参加したのは、村山市立西郷小学校の3・4年生26人です。「最上川はどう？きれい！結構でかい 思ってたより広くて長かった」初めにやってきたのは、河北町にある槙川水門です。増水した最上川が逆流するのを防ぐため