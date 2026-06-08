例年、夏の日本海でスルメイカ漁を行ってきた中型イカ釣り船団が、ことしは酒田港からの出漁を見合わせ、出港式の中止が決まりました。「いかのまち酒田」というブランドを守り続けることが出来るか正念場を迎えています。酒田市・矢口明子市長「残念ながら今年度は中型イカ釣り船が酒田港から出港しなかったため、出港式は執り行わないことになりました」毎年、酒田港から日本海へ出港していた中型イカ釣り船団は、主力のスルメイ