上山市と新庄市で8日から、市民が可燃ごみを出す際の特別な措置が始まりました。背景にあるのは“買いだめ”によるごみ袋の在庫不足です。8日朝、上山市のごみ集積所を訪れると赤い文字で書かれた「もやせるごみ」の袋が。記者リポート「茶色の文字のごみ袋もあります。袋には埋め立てごみ専用の文字がありますね」「もやせるごみ」ではない別の袋も。上山市では他の種類のごみ袋でも専用のシールを貼ることで「もやせ