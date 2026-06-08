新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生俺みたいになるな!!』の最新話を６月５日（金）に放送した。６月５日（金）の放送回では、実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸が登壇。「AI時代に生き抜く術」をテーマに、「技術革新に乗り遅れて絶滅しないための授業」をお届けし