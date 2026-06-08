【さあ、カメラをはじめよう 2026 CAMERA STYLE】レンズが交換できるカメラを買ったなら、最初に付属する1本だけで終わるのはモッタイナイ！買うと世界が広がる?個性派レンズ〞10本を一挙にご紹介。＊＊＊レンズを交換する目的は「もっと遠くを撮りたい」「もっと広く撮りたい」から始まるだろう。しかし、ここでは?撮る楽しさ〞を高めるレンズ選びを提案したい。例えば魚眼レンズは、気象観測で雲の量を測