山形県内で特殊詐欺による被害が増加傾向にあり、ことしも4月までに4億円以上の被害が確認されています。こうした中、特殊詐欺を未然に防いだとして鶴岡市のコンビニエンスストアのオーナーに感謝状が贈られました。鶴岡警察署の赤塚修署長から感謝状が手渡されたのは、「セブンイレブン鶴岡布目店」のオーナー佐藤信也さんです。佐藤さんは5月4日、70代の男性客から住民票の交付方法を聞かれ、その目的を