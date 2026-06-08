早くから取り組んできたパワー・オブ・チョイスマルチパスウェイというと、トヨタをはじめとする日本車の専売特許のように思っている人がいるかもしれないけれど、プジョーを含めたステランティスも、同様の取り組みを早くからしてきたグループのひとつだ。【画像】ハイブリッドに続き追加されたEVモデル、『プジョーE-3008 GTアルカンターラパッケージ』全26枚たとえば208では、日本導入当初から、ガソリンエンジンと電気モータ