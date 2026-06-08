牛や豚などのエサとなる飼料用米の生産技術が優れているとして、大分県国東市の生産者が、全国コンテストで2位となる農産局長賞を受賞しました。 【写真を見る】「飼料用米多収日本一コンテスト」で農産局長賞、生産者が受賞を市長に報告大分・国東市 農産局長賞を受賞したのは、国東市安岐町の小玉信行さんです。小玉さんはスマート農業など、新たな技術の導入を積極的に進め、家族経営ながら広い面積での生産を可能と