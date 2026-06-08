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「これ考えた人天才」ブチギレ氏原が絶賛した“どん兵衛アレンジ”は必見！SNS話題のレシピを徹底レビュー

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「衝撃の完成度！どん兵衛アレンジをブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画を公開した。SNSで話題の「どん兵衛」を使った5つのアレンジレシピを氏原とサカモトが実食し、辛口の氏原が驚きを見せる様子が収められている。



前回のアレンジ検証で「ただ混ぜた味」と手厳しかった氏原を唸らせるべく、今回は原型から大きく変化する「イリュージョン」をテーマに据えた。熱したトマトジュースとチーズを加える「トマトチーズどん兵衛」や、耐熱容器に移してレンジ加熱することで麺が本物のうどんのようにモチモチになる「レンチンどん兵衛」などを次々と検証した。



中でも氏原が「これ美味いわ。考えた人天才」と大絶賛したのが、牛脂と大量の刻みにんにく、茹でもやしを加える「どん二郎」だ。一口食べた瞬間に「二郎！二郎！」と目を見開き、サカモトも「すげぇ二郎だ！」と同調。どん兵衛特有の和風出汁がほのかに残りつつも、お揚げの甘さが二郎系ラーメンの背脂の甘さに似た役割を果たしており、「コンビニの二郎系のやつより二郎な感じがする」と太鼓判を押した。



一方で、「どん兵衛炊き込みご飯」は「ベチョベチョで全然美味しくない」「マズいね」と酷評され、怒りのあまり氏原がサカモトの私生活にまで説教を始める事態に。さらに、小麦粉や卵を加えて焼く「どん兵衛お好み焼き」については、「普通のお好み焼き」「どん兵衛感がどこにもない」とバッサリ切り捨てた。



5品の実食を経て、圧倒的な完成度で氏原を驚かせた「どん二郎」。いつもの味に手軽な食材をプラスするだけで、別ジャンルの料理へと変貌を遂げるアレンジレシピの奥深さは、視聴者の好奇心と食欲を大いに刺激する内容となっている。