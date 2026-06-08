佐々木希 佐々木希がこのほど、都内で、カレンダー『気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（ワニブックス刊）発売記念取材会に臨んだ。【動画】美ウエストも大胆見せ！Tシャツ＆短パン姿の佐々木希デビュー20周年を記念した10年ぶりとなるカレンダーで自身の「素」の部分も収めた。なかでも、Tシャツに短パン、髪を「ちょんまげ」に結んだ自宅さながらのスタイルで撮った写真に、佐々木は「これは普段の