マツダは、日本通運と連携し、バイオディーゼル燃料を使った完成車輸送の実証走行を始めました。 実証走行は今年５月から始まり、山口県防府市のマツダ防府西浦工場と、中関地区の完成車プール場の間で行われています。 使用するのは完成車を運ぶトレーラー２台で、従来の軽油に代わり、廃食油などを原料としたバイオディーゼル燃料「ＨＶＯ」を活用しています。 マツダによりますと、この燃