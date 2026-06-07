「小さな親切」運動の山形県本部の総会が山形市で開かれ、小・中学生対象の作文コンクールなど今年度の事業計画が承認されました。「小さな親切」運動は、子どもたちの豊かな心づくりを推進し、学校や地域との関わりを深めることを目指す全国的な運動で、山形県内では8つの支部が活動しています。今月2日、山形市で開かれた県本部の総会では、およそ40人が出席し、今年度の事業計画が承認されました。計画では、昨年度に続き