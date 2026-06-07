「日本海ガス絆ホールディングスプレゼンツいっちゃん！リレーマラソン2026」がきょう、射水市の太閤山ランドで行われています。今年のいっちゃん！リレーマラソンには、フルマラソン、ハーフマラソン、ファミリーランの3つの部門に、およそ6500人のランナーがエントリーしています。午前9時30分から部門別に順次スタートし、ランナーたちが沿道からの声援を受けながら新緑