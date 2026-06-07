ローソン「盛りすぎ！バスチー」など10品登場　総重量51％増量、「超ハッピーすぎ！チャレンジ」第2週

ローソンは6月9日、創業51周年を記念したキャンペーン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』の第2週商品を発売する。

第1週に発売した「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」などに続く商品として投入する。

同キャンペーンでは、価格据え置きで重量や具材を約51％増量する「盛りすぎチャレンジ」を中心に展開している。第2週では、人気スイーツ「バスチー -バスク風チーズケーキ-」をはじめ、おにぎりやサンドイッチ、弁当、パン、カップ麺、菓子など計10商品を発売する。

右「盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-」

目玉商品となる「盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-」は、従来品と比べて総重量を約51％増量した商品。北海道産生クリームと3種類のクリームチーズ、牛乳を使用し、なめらかな食感と香ばしい焼き色が特長の人気スイーツを、よりボリューム感のある仕様で楽しめる。供給可能数量は約295万食。

また、「盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキンマヨネーズ）」は、ポークランチョンを51％以上増量。「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」は照焼チキンを約51％増量し、食べ応えを高めた。

さらに、「盛りすぎ！味噌バターコーンラーメン」では麺重量を約51％増量。「盛りすぎ！メンチバーガー」はメンチカツを51％以上増量して販売する。

一方、「合わせすぎチャレンジ」では、「欧風カレーパン」と「はみでるバーガーメンチカツ」を組み合わせた「合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ」を投入する。

このほか、即席麺や菓子でも増量企画を展開。「ペヤング 超大盛やきそば ソース＆塩 51％以上増量」、「エアリアル 焼きとうもろこし味 51％増量」、「えびみりん焼 51％増量」、「ミニ瀬戸しお えび塩味 51％増量」などを発売する。

〈6月9日発売商品〉

◆盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-（319円）

従来品と比較して総重量を約51％増量。北海道産生クリームと3種類のクリームチーズ、牛乳を使用した人気スイーツ。供給可能数量は約295万食。

※6月8日夕方頃発売。

◆合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ（192円）

「欧風カレーパン」で「はみでるバーガーメンチカツ」を挟んだボリューム商品。供給可能数量は約147万食。

※一部エリアは6月8日夕方頃発売。

※沖縄では販売しない。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキンマヨネーズ）（343円）

ポークランチョンを51％以上増量。塩味を効かせたポークランチョンと甘さ控えめの玉子焼、シーチキンマヨネーズを組み合わせた。供給可能数量は約196万食。

※沖縄では別仕様商品を販売。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド（365円）

照焼チキンを約51％増量。ジューシーな照焼チキンとたまごサラダを、コクと甘みのあるソースで仕上げた。供給可能数量は約117万食。

◆盛りすぎ！味噌バターコーンラーメン（626円）

麺重量を約51％増量した。バターとコーンをトッピングした濃厚味噌ラーメン。供給可能数量は約68万食。

※増量比較対象は2026年5月19日発売商品。

※6月8日発売（一部エリアは6月7日夕方頃発売）。

◆盛りすぎ！メンチバーガー（387円）

メンチカツを51％以上増量したボリュームバーガー。

※沖縄エリアは仕様が異なる

◆ペヤング 超大盛やきそば ソース＆塩 51％以上増量（325円）

麺重量を51％以上増量。まろやかなで酸味のある味わいが特長のソースとあっさりながらも食べ応えのある塩ソースの2フレーバーを1食で楽しめる商品。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆ヤマザキビスケット エアリアル 焼きとうもろこし味 51％増量 99g（176円）

内容量を約51％増量した。コーン風味パウダーで仕上げた香ばしい焼きとうもろこし味。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆ローソンオリジナル えびみりん焼 51％増量 10枚入（158円）

内容量を約51％増量した。あおさが香るみりんしょうゆだれの昔なつかしい味わい。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆ローソンオリジナル ミニ瀬戸しお えび塩味 51％増量 90g（130円）

内容量を51％以上増量した。サクッとした柔らかい食感のえび塩揚げせんべい。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

第3週には「盛りすぎ！大きなチョコシュー」「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」、第4週には「盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ」「盛りすぎ！くちどけショコラクレープ」など、人気スイーツの増量商品も登場する。