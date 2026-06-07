電子書籍も配信中の連載『タイミーさんが見た世界』では、ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもを赤裸々に綴っている。今回の職場は大手牛丼チェーン、吉野家。松屋、すき家とスキマバイトしてきてついに「三大牛丼チェーン制覇」となり、気合が入る……！（ライターみやーんZZ）「吉野家」でスキマバイト！制服が○○製って知ってた!?氷河期世代の40代おじさんで