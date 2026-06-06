日常生活の中であまり気にすることがない空気のありがたさに感謝しようというユニークな祭りがいま、朝日町で開かれています。朝日町は1992年から国連の世界環境デーである6月5日を「空気の日」と制定し、その時期に合わせて「空気まつり」を開催しています。世界で唯一、空気を祭っているという空気神社は5メートル四方のステンレスが鏡となり、ブナ林を映し出しています。4本の鳥居が建てられている本殿は祭り