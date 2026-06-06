イギリスのリヴァプールはビートルズメンバーの出身地であり、ビートルズ誕生の聖地として世界中からファンが訪れる。リヴァプールのアルバートドックにある世界最大のビートルズ博物館「ビートルズ・ストーリー」は、ビートルズ結成から解散までの軌跡を写真やセットで展示するファンなら一度は訪れたいスポット。2026年からビートルズファン向けの新しいVIPツアー体験「Fab4 VIP」を開催しており、ジョン・レノンの眼鏡を覗いて