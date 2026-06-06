不法投棄を防止するパトロールにドローンの技術を活用しようと最新のドローン事情を学ぶ勉強会が鶴岡市で開かれました。勉強会は山奥などで見られる廃棄物の不法投棄に対してドローンを使ったパトロールを検討しようと開かれました。参加した県や自治体の関係者約40人は、ドローンの専門家から飛行するためのルールや注意点を学びました。doSORA横山寿一代表「自分の敷地の上空だから大