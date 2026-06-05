北陸と沖縄を結ぶ唯一の直行便、小松‐沖縄線が就航35周年を迎え、石川県の小松空港で記念イベントが行われました。5日、石川県の小松空港では、少し変わったアナウンスが…「JTA日本トランスオーシャン航空“ぐりゆうしちきみそ～ち(ご利用いただきまして)、いっぺ～にふぇ～で～びる(誠にありがとうございます)”」 沖縄の方言、“ウチナーグチ”でのアナウンスです。今月で35周年を迎