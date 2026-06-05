ティーチングプロA級の井上莉花が自身のインスタグラムを更新。スタートホールで朝イチに打ってしまった痛恨のミスショットを動画で投稿した。【写真】痛恨のミスショットを打った井上莉花とドラコンプロ杉山美帆の仲良し2ショットこの日はドラコンプロとして活躍する杉山美帆も一緒のラウンド。投稿ではご機嫌な笑みを浮かべる2ショットを3連投で公開した。そしてスタートホールでティショットを放つ井上の動画へと続いた。いつも