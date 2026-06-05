朝イチはプロでも緊張？ 痛恨のミスショットを動画で公開「バリ気まずい〜」
ティーチングプロA級の井上莉花が自身のインスタグラムを更新。スタートホールで朝イチに打ってしまった痛恨のミスショットを動画で投稿した。
【写真】痛恨のミスショットを打った井上莉花とドラコンプロ杉山美帆の仲良し2ショット
この日はドラコンプロとして活躍する杉山美帆も一緒のラウンド。投稿ではご機嫌な笑みを浮かべる2ショットを3連投で公開した。そしてスタートホールでティショットを放つ井上の動画へと続いた。いつもの通りドライバーを振り抜いたのだが、ボールは真っ直ぐ右方向へと飛んで行ってしまった。決定的な瞬間を収録した動画だったが、スタートホールとあって別カメラでもこのショットを収録していた。井上は打ち終わった瞬間、口に手を当ててその場に立ち尽くすと「ヤバイ…」の一言だけを絞り出した。周囲からは笑い声と共に「待って！ 莉花ちゃんの、見たことない！」との声も聞こえてきた。井上は「全員に気を遣わせるショット (笑えない)」と反省の言葉も記していた。その次の動画ではアドレスに入る前に「2度は無いよ」と宣言。笑いを誘っていたが「それはフリかなぁ〜？」と軽くプレッシャーをかける声も。しかし会心の一打には全員から一斉に「ナイスショット！」の声があがった。結局この日のスコアは「73」だった井上。自分でも「よくそのスコアで上がってこれたね？笑」と感心していたが、最後に一言「練習しよ」とつぶやいていた。この投稿を見たファンも「めずらしいなあ！こんなこともあるんですね」「莉花ちゃんもプロである前に人間であった」「こう言うショットをアップする梨花ちゃんが最高」など、ミスショット動画の公開を喜んでいた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【動画】「ヤバイ…」痛恨のミスショットを動画2本立てで大公開！
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