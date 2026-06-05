報徳学園が１６年ぶり２回目の優勝！智弁和歌山を下す 京都大会の上位３校と各府県の優勝校が参加して行われた令和８年度の高校野球春季近畿地区大会。 【写真を見る】智弁和歌山・荒井優聖選手３回に目の覚めるような特大の３ランホームランを放つ ５月３１日（日）は報徳学園（兵庫）と智弁和歌山（和歌山）による決勝戦が行われ、激闘の末、報徳学園が１１対１０で智弁和歌山に勝利。１６年ぶり２回目の優勝を飾