「非難殺到」と報じられた投稿は、本当に“炎上”していたのでしょうか。お笑い芸人の狩野英孝さんが6月3日、自身のX（旧Twitter）で、一部ネットニュース記事に対し「非難殺到？どこが？？」と疑問を呈しました。発端となったのは、狩野さんが後輩芸人から9年越しに映画「君の名は。」のソフトを返却されたと報告した投稿です。これをめぐり、SmartFLASHは「借りパク」への非難が殺到したと報じました。では実際に、どの