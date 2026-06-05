スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）の新商品「ハニー バナナ フラペチーノ」が6月5日に販売開始されます。【写真】スタバ1週間前に出たばかりの“新商品”もおいしそう！おいしさを比較したい！新商品は、バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、ハチミツのコクのある甘さを重ねることで、素材が織りなすバランスの取れた「黄金の味わい」に仕上げているとのことです。カップの底には、“規格外”とし