スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）の新商品「ハニー バナナ フラペチーノ」が6月5日に販売開始されます。

【写真】スタバ1週間前に出たばかりの“新商品”もおいしそう！ おいしさを比較したい！

新商品は、バナナ本来のまろやかな甘みを生かしながら、ハチミツのコクのある甘さを重ねることで、素材が織りなすバランスの取れた「黄金の味わい」に仕上げているとのことです。

カップの底には、“規格外”として捨てられてしまった「もったいないバナナ」の果肉を入れ、飲み進めるたびにバナナ本来の自然な甘みと食感が感じられる工夫がされています。

さらに、「もったいないバナナ」を使用したバナナパウダーに、ホワイトチョコレート風味のシロップとハチミツを合わせたフラペチーノ、ホイップクリームとハチミツのトッピングも楽しめます。

価格はテイクアウトが687円（以下、税込み）、イートインが700円です。

また、カスタマイズでチョコレートチップとチョコレートソースを加えると“バナナチョコのような味わい”になるほか、バニラビーンフレーバーシロップとキャラメルソースを加えると“甘さに深みを重ねた、リッチな味わい”になるということです。