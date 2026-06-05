今国会での皇室典範改正にむけて、皇族数確保策の協議が続けられている。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「朝日新聞の世論調査では、女系天皇を認める声が女性天皇よりも上回った。保守派は『国民は、女性天皇と女系天皇の違いがわかっていない』と主張してきたが、国民はそれほどバカではない」という――。執務にあたる天皇陛下（皇居宮殿・表御座所／2019年5月）（写真＝外務省／CC-BY-4.0／Wikimedia Commons）■父娘での東京六