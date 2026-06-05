パシフィコ横浜（資料写真）パシフィコ横浜（横浜市西区）は４日、大規模改修工事に伴い来年５月１７日から２０２８年３月末まで国立大ホールを休館すると発表した。営業再開は２８年４月を予定している。改修は老朽化した施設を長寿命化させ、安全性を確保するために実施される。特定天井（つり天井）や昇降機設備の改修に加えて、客席の更新やバリアフリー環境の整備などを行うという。大ホールは東日本唯一の国立国際会議