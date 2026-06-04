富山市出身でアメリカのプロバスケットボールリーグ「NBA」で活躍する八村塁選手の県内初の公式凱旋イベントが、ことし8月に富山市で開かれることが決まりました。バスケットボール教室をはじめ富山の伝統行事や食の魅力を体感できるイベントです。八村塁選手「富山の方々みんなが見に来てくれるような、注目いただけることをやっていきたいなと思っているので、富山の（イベント）はもっと楽しく、本当にお祭り