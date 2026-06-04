富山市出身でアメリカのプロバスケットボールリーグ「NBA」で活躍する八村塁選手の県内初の公式凱旋イベントが、ことし8月に富山市で開かれることが決まりました。



バスケットボール教室をはじめ富山の伝統行事や食の魅力を体感できるイベントです。



八村塁選手

「富山の方々みんなが見に来てくれるような、注目いただけることをやっていきたいなと思っているので、富山の（イベント）はもっと楽しく、本当にお祭り感覚でできたらいいなと思いますね」





メイン会場は今年10月に開業する「YKK AP ARENA」で、正式オープンを前に特別開催されます。きょうはアリーナで、北日本放送などで作る実行委員会や新田知事、富山市の藤井市長などによる合同記者会見が行われイベントの概要を説明しました。八村選手が発起人を務める「BLACK SAMURAI」は子どもたちを指導する育成プロジェクトで、去年、名古屋で初めて開催されました。今年は神戸と名古屋に加え、3か所目の開催地として、出身地の富山市で8月22日に行われます。「BLACK SAMURAI 富山 Homecoming」と題して行われるイベントでは、県内の小中学生およそ200人を無料招待し、八村選手や富山グラウジーズの選手によるバスケットボール教室のほか、トークイベントも行われます。また富山駅からアリーナにかけては様々なイベントが行われます。親水広場にはやぐらを設置し、八村選手も参加する「おわら風の盆」のステージや「山王まつり」をイメージした屋台も並びます。提灯で会場を彩るお祭りイベントも行われます。「富山県民が一斉に集まる日」として八村選手の原点・富山を盛り上げたいという思いが込められたイベントです。八村塁選手「富山って言うのは思いが深いところなので、なにかできるかなと思って、どちらかというと富山県民のために祭りというか盛り上がるようなことをやっていきたいなと思います」八村選手の渡米後、県内で公式イベントが開かれるのは初めてです。中久木キャスター「この富山開催に向けた思いを聞かせてください」BLACK SAMURAI 加藤優貴 統括プロデューサー「（八村選手の）全てのストーリーが始まったのが富山。富山全体を巻き込んでPRができるようなイベントをやっていきたいと、そういう思いから色々な企画・施策などを考えてきた次第です」北日本放送 島谷 社長「8月22日、この駅北周辺がどんなことになるのかとても楽しみでワクワクしています。オール富山でこのイベントを盛り上げていきたいと思います」イベントは8月22日に行われ、チケット情報やタイムスケジュールなどは今後、順次発表されます。