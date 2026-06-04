ローソンストア100（神奈川県川崎市）の「ローソンストア100」が、乾麺や調味料の値引きをする「6月の生活応援セール」を6月10日から期間限定で実施します。【えっ？】“値引き”商品はもっと、ある！セール対象品を一挙にチェック！同キャンペーンでは、プライベートブランド（PB）「VLバリューライン」の讃岐うどん400グラムと播州そうめん400グラムが121円（以下、税込み）、「つゆ濃縮3倍300ミリリットル」（ヤマキ）が1