【安田記念／全頭診断】人気一角に「2.2.0.1」高好走率データ浮上　”枠次第で”7歳馬も押さえ必須

今週は東京競馬場で、第76回安田記念（7日／GI、芝1600m）が行われる。有力馬の回避が相次いだ今年は未曾有の大混戦ムードでのレースとなりそうだ。

ここでは馬券検討のヒントとして、出走馬17頭の全頭診断を行う。

■安田記念2026 出走予定馬全頭診断

・ウォーターリヒト

この馬の成績はわかりやすい。11-2月の寒い時季は【3.2.5.0】と大崩れがない反面、それ以外の月では【1.0.0.8】。すでに6月を迎えて気温30度超えも出始めている気候を見るより、狙うタイミングは秋以降になりそうだ。

・オフトレイル

この馬の成績もまたシンプルな区分けが可能。直線平坦コースの成績【4.4.1.2】に対し、急坂コースは【0.0.1.6】。典型的な平坦巧者だ。その特徴を踏まえると、平坦のマイラーズカップ5着は悪い意味で想定外。変わり身は厳しい印象を受ける。

・ガイアフォース

4年連続での安田記念参戦となる古豪。サラブレッドのセオリーで言えば徐々にピークアウトを迎えていくものだが、同馬に限っては6歳春に安田記念2着、秋に富士S勝利、マイルCS2着とキャリアピークと言える戦績を残している。国内の芝1600mで先着された馬はシュネルマイスター、ソングライン、セリフォス、ロマンチックウォリアー、ナミュール、ソウルラッシュ、ジャンタルマンタルの計7頭。そのすべてがGI馬と戦ってきた相手は段違いで、ようやくこの馬に順番が巡ってきた印象だ。

・サクラトゥジュール

得意な左回りのマイル戦でも凡走続きの近走。厳しい。

・シックスペンス

3度使われた芝GIはすべて掲示板外。昨年の安田記念も見せ場なく敗戦を喫しており、一変を望むのは酷に映る。

・シャンパンカラー

どこかで馬券内に突入しそうな雰囲気を漂わせているものの、3年以上にわたって馬券外に敗れているのは事実。ここも厳しい戦いが予想される。

・シリウスコルト

今年使われた4戦はいずれも馬券外。厳しい。

・スズハローム

6歳にしてリステッド競走→重賞を連勝。目下の勢いには目を見張るものがあるが、連勝中の勝ち時計は1分34秒0→1分33秒4。平凡と言わざるを得ないし、高速馬場の東京芝1600m替わりはマイナスだ。

・ステレンボッシュ

前走エプソムカップは2着と久々の馬券内。いよいよGI馬が復活ののろしをあげた印象を受けるが、その週の東京芝は極端な外枠有利馬場だった。その恩恵を受けた印象は否めず、牡馬相手のGIで連対圏突入は至難の業と言えそうだ。

・セイウンハーデス

全5勝中4勝が馬番フタ桁番という馬。5走前のエプソムカップも馬番フタ桁番での一変だった。当時のパフォーマンスを見るより距離短縮ローテ＋東京替わりは歓迎。内枠だと厳しいが、外めの枠を引き当てられるようなら穴候補に一考したい。

・ドラゴンブースト

1枠1番を引き当てた前走は終始インにこだわった鞍上のファインプレー。とはいえ直線で馬群が大きくバラけにくい東京マイルであのコース取りを再現するのは難しく、この馬自身、左回りの良績がない点も気がかりだ。

・トロヴァトーレ

東京新聞杯→エプソムカップと重賞連勝中。5歳を迎えて本格化を迎えた印象があり、今年使われた3戦すべてで上がり3F33秒台前半と本レース向きの切れ味に磨きがかかっている。鞍上のC.ルメールは今年の東京GIで【2.2.0.1】馬券内率80％。距離短縮ローテの成績【2.0.1.0】も含めて評価を上げるべき1頭と捉えたい。

・パンジャタワー

高松宮記念4着から臨む馬。3歳春には当舞台のNHKマイルCを制しておりマイルは守備範囲だが、3歳夏のキーンランドC以降に当該距離を使われていない点は気がかりだ。NHKマイルCで負かした相手にのちのGI好走馬はゼロ。過去10年の本レースで前走高松宮記念組の馬券内馬はグランアレグリア、サリオスとクラシック戦線でも連対を確保したGI馬に限定されており、全幅の信頼を置くまでには至らない。

・ルクソールカフェ

初めての芝レースがGI。ダートでもGIは勝ち馬と1秒以上離されている点から、変わり身は望み薄か。

・レーベンスティール

GIでは【0.0.0.4】掲示板内ゼロ。キャリアを通じて東京マイルの経験もなく、上位進出は難しい注文と言えそうだ。

・ロングラン

3度使われたJRA・GIはすべてフタ桁着順。厳しい。

・ワールズエンド

京王杯SCは先手を奪ってそのまま押し切り。現状は1400mベストの印象を受けるが、マイルで3勝の実績からペース次第でこなせる可能性はありそうだ。ロードカナロア産駒は2026年のJRA・GIで【2.3.1.5】馬券内率54％。有力馬の回避で展開面の恩恵を得られる可能性が高くなったことから、軽くは扱えない1頭だ。

Winsightより一部編集・転載（）

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

馬柱の隅々まで徹底分析を行い、確かな精度で軸馬・妙味馬を抽出する「馬柱探偵」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。