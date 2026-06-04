俳優の高橋英樹が3日に自身のアメブロを更新。娘でフリーアナウンサーの高橋真麻が“日本一”と紹介したという豪華な朝食を堪能したことを報告した。この日、高橋は「最高の朝ごはんでした」というタイトルでブログを更新し「幸い 私達が宿泊している宿は避難せずに済みました」と台風の影響があったものの無事であることを報告。大雨の中、朝食を部屋まで運んでくれたスタッフに感謝を述べた。続けて、その朝食について「真麻が日