全仏オープン 大会期間：2026年5月26日～2026年6月7日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[リャン エンシュオ / 青山 修子] 2 - 0 [グオ ハンユー / クリスティナ ムラデノビッチ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第11日がフランス パリで行われ、女子ダブルス準々決勝で、リャン エンシュオ / 青山 修子と第13シードのグオ ハンユー /