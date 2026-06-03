テレビ大陸音頭が、6月10日に発売する自身初のアルバム『VS Tairiku Ondo』のジャケット写真とトラックリストを解禁した。「！」が象徴的なジャケット写真に、アルバムには全7曲が収録されることが明らかになった。楽曲は、これまでリリースしてきた楽曲にプラスして新曲2曲が収録されるとのこと。ジャケット写真CDは、テレビ大陸音頭が出演するライブ会場にて販売予定で、6月12日の東京・下北沢近道より物販コーナーで購入できる