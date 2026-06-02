10日の広島戦でセレモニアルピッチを務める西武は2日、10日にベルーナドームで行われる広島戦で、元乃木坂46で女優の山下美月さんがセレモニアルピッチを務めると発表した。大人気小説を舞台化した作品で初の単独主演を務める“天才美女”の降臨決定に、ファンからは歓喜の声が上がっている。山下さんが主演を務める舞台『成瀬は天下を取りにいく』は、シリーズ累計220万部を突破し2024年の本屋大賞を受賞した大人気小説の初舞