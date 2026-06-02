JR東日本は、イギリスの現地法人JRE Business Development UK（UKBD）を通じて、ロンドンの主要空港で約800台を運営するPetrie Goughの自動販売機事業を取得した。JR東日本グループは2019年以降、イギリスでデジタル自動販売機ビジネスを展開し、2024年にはDecorum Vendingの全株式を取得して駅を中心に1,000台規模を運営してきた。今回の空港向け自動販売機事業の取得により、運営台数は駅・空港合わせて1,800台規模に拡大する。