新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月31日（日本時間６月１日）にMLBのシカゴ・カブスとマイナー契約を結んだことが明らかになった元立教大学の三河吉平投手のメディアとして唯一となる渡米前独占インタビュー取材の無料配信開始した。 三河投手は立教大学の野球部に在籍していた当時は、４年間で３試合に登板するも勝ち星なし。大学４年生の春までは日本のプロ野球を志したものの、状態や成績が上向かないことから一