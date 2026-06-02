シカゴ・カブスとマイナー契約した三河吉平、MLB挑戦の裏側を激白
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月31日（日本時間６月１日）にMLBのシカゴ・カブスとマイナー契約を結んだことが明らかになった元立教大学の三河吉平投手のメディアとして唯一となる渡米前独占インタビュー取材の無料配信開始した。
三河投手は立教大学の野球部に在籍していた当時は、４年間で３試合に登板するも勝ち星なし。大学４年生の春までは日本のプロ野球を志したものの、状態や成績が上向かないことから一般就職を決断し卒業後は株式会社サイバーエージェントに就職。その後、一度は完全に野球から離れたものの、独自にトレーニングを重ね、球速は現役時代を超える最速156キロまで向上したことから、カブスとの交渉に挑み見事マイナー契約を勝ち取った。
三河投手は「ABEMA」独占インタビューの中で、MLB挑戦の裏側について「不安はなく、ワクワクの方があります。自信はあります。その自信の理由も『気合で頑張ります』とかではなく、どういうロードマップで、どういうボールを投げられたらなれるのか、ここさえクリアすればいけるというところがあるので、明確な根拠を持った自信はあります」と激白。一度野球を断念してから、再び自らの手でつかみ取った夢への道のりにはどんなドラマがあったのか？関係者へのインタビューなどを交えてお届けする。
（C）AbemaTV, Inc.
三河投手は立教大学の野球部に在籍していた当時は、４年間で３試合に登板するも勝ち星なし。大学４年生の春までは日本のプロ野球を志したものの、状態や成績が上向かないことから一般就職を決断し卒業後は株式会社サイバーエージェントに就職。その後、一度は完全に野球から離れたものの、独自にトレーニングを重ね、球速は現役時代を超える最速156キロまで向上したことから、カブスとの交渉に挑み見事マイナー契約を勝ち取った。
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