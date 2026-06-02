【Sound Blaster AE-X】 6月上旬 発売予定 価格：オープン クリエイティブストア価格：29,800円 クリエイティブメディアは、サウンドカード「Sound Blaster AE-X」を6月上旬に発売する。価格はオープンで、クリエイティブストア価格は29,800円。 本製品はハイレゾ再生に対応したPCI-eサウンドカード「Sound Blaster AE」シリーズ