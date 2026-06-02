元フジテレビの三田友梨佳アナウンサー(39)が1日、インスタグラムを更新し、息子と愛犬に抱きつかれている写真を公開した。 【写真】左手に息子、右手にワンコ!愛の抱擁が止まらない! 三田アナは「少し前になりますが、、、お誕生日のお祝いメッセージをくださった皆さん、ありがとうございました」と先月23日に誕生日を迎え、祝福メッセージをくれたことに感謝の言葉を投稿。「この春から息子の幼稚園生