元フジテレビの三田友梨佳アナウンサー(39)が1日、インスタグラムを更新し、息子と愛犬に抱きつかれている写真を公開した。



【写真】左手に息子、右手にワンコ!愛の抱擁が止まらない!

三田アナは「少し前になりますが、、、お誕生日のお祝いメッセージをくださった皆さん、ありがとうございました」と先月23日に誕生日を迎え、祝福メッセージをくれたことに感謝の言葉を投稿。「この春から息子の幼稚園生活が始まり、毎日が忙しなく過ぎていきますが、30代最後の一年。日々の小さな幸せを大切にしながら、一日一日を丁寧に過ごしていきたいと思います #5月生まれ #気づけば6月になっていました#早過ぎる…」と投稿した。



三田アナは、息子に愛犬に抱きつかれて幸せいっぱいの表情。フォロワーから「お誕生日おめでとうございます!なんて尊い写真…!!」「友梨佳さん、こんばんは。息子さんの幼稚園が始まったんですか。それは、本当に忙しいですね。それにしても、息子さんとぱるむちゃんに抱きつかれて、とても幸せそうで、こちらも嬉しくなります」「ミタパン。小さな命…息子を抱き絞めている姿…お母さん(ママ)の姿…何とも言え無い逞しいミタパン。最高ですね」などのメッセージが届いている。



三田アナは青山学院大学国際政治経済学部卒。英検準1級、TOEIC855点。20年1月に一般男性と結婚し、フジ退社直前の23年3月に第1子を出産した。



（よろず～ニュース編集部）